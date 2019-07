Pallanuoto: Mondiali donne, Italia vince

GWANGJU (COREA DEL SUD), 16 LUG - Il Setterosa azzurro ha battuto il Giappone per 9-7 in una partita dei Mondiali di Gwangju. Le reti italiane sono state realizzate da Tabani (1), Aiello (2), Bianconi (5) ed Emmolo (1). Ora l'Italia del ct Fabio Conti è a un passo dal primato del girone D e dai quarti di finale del torneo iridato: con la Cina, affrontata e battuta 10-7 lo scorso 6 giugno nella fase preliminare delle Superfinal di Word League di Budapest, basterà un pareggio. Il match è in programma venerdì alle 16.30 ora locale, le 9.30 italiane.