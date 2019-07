Tuffi: piattaforma, pass Tokyo per Batki

GWANGJU (COREA DEL SUD), 16 LUG - L'azzurra Noemi Batki si qualifica alla finale della piattaforma 10 metri dei Mondiali in Corea e conquista il pass olimpico per Tokyo 2020. Dopo un inizio con voti al di sotto di quanto ottenuto nei preliminari, risale la classifica assestandosi in posizioni comode fino a piazzarsi tra l'elite. La 31enne italo-ungherese ottiene il quinto miglior punteggio, con 328.60, che è anche il primo tra le tuffatrici europee. I migliori punteggi sono delle 13enni cinesi Chen Yuxi e Lu Wei, rispettivamente con 407.95 punti e 370.85. Terzo posto provvisorio per la 20enne canadese Caeli McKay che precede la connazionale Meaghan Benfeito, bronzo olimpico (356.70 contro 340.60). Determinanti per la Batki, che è all'ottavo Mondiale, sono stati la verticale con doppio salto indietro e un avvitamento e mezzo da 68.80 punti, il triplo e mezzo ritornato raggruppato valutato 75.20 e il doppio e mezzo rovesciato raggruppato 'pagato' 67.20.