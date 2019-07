Pau Lopez "Alisson? Niente paragoni"

ROMA, 16 LUG - "So che Alisson è stato importante per Roma e ora è tra i più grandi al mondo. Non mi piacciono i paragoni, io sono Pau, sono venuto qui per imparare e aiutare la squadra. Ora inizia la storia di Pau, spero sia una bella storia e spero che la gente ed i tifosi siano orgogliosi di me". Così il neo portiere della Roma Pau Lopez presentato oggi a Trigoria. "La Roma - aggiunge il portiere spagnolo - l'ho voluta al 100%. Per me c'erano due opzioni nella testa: venire alla Roma o restare al Betis. Credevo fosse arrivato il momento di fare il passo avanti nella carriera, avevo queste due opportunità e poi si è concretizzata l'ipotesi che volevo maggiormente, cioè di venire qui". "Pau Lopez, un giocatore che ho seguito personalmente - ha detto il ds Petrachi - e la scelta di puntare su di lui è di natura tecnica e personalità. Credo che parare in una piazza come la Roma è difficile, lo è per qualunque portiere, ma credo che Roma lo sia con qualche difficoltà in più. Del ragazzo mi hanno colpito personalità e coraggio".