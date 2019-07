Atletica:Italia U.20 sogna con Larissa

FIUMICINO (ROMA), 16 LUG - La nazionale azzurra Under 20 di atletica è in partenza per Boras, in Svezia, dove si svolgeranno gli Europei di categoria. Sono 74 gli azzurri chesi confronteranno con il resto d'Europa da giovedì a domenica. 17 dei ragazzi selezionati dal tecnico delle giovanili Antonio Andreozzi hanno già partecipato ai Mondiali under 20 del 2018 a Tampere; 3 di loro hanno anche vinto medaglie nella precedente edizione della rassegna continentale di Grosseto 2017: Edoardo Scotti oro con la 4x400, Carolina Visca argento nel giavellotto, Nadia Battocletti bronzo nei 3000. C'è grande attesa per la lunghista Larissa Iapichino, figlia di Fiona May e Gianni Iapichino che, a 17 anni non compiuti, ha stabilito il primato italiano U20 del salto in lungo con 6,64, seconda prestazione mondiale dell'anno U.20. "Sono in gara per fare esperienza – ha detto – e, aldilà del risultato, spero mi serva per crescere e avere così un'altra gara importante nel bagaglio: ho ambizioni, ma sono consapevole di essere la più giovane".