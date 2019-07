60 anni Lega Pro, accordo con Coldiretti

FIRENZE, 16 LUG - Con l'inaugurazione della Limonaia all'interno della sede, uno spazio intitolato alla prima calciatrice della storia del pallone, Nettie Honeyball, e la presentazione dell'accordo con la Coldiretti 'Campagna Amica', sono partiti i festeggiamenti per i 60 anni della Lega Pro a Firenze. A fare gli onori di casa il presidente Francesco Ghirelli alla presenza fra gli altri del presidente della Fifa Gianni Infantino, del numero della Figc Gabriele Gravina e del presidente della Coldiretti Ettore Prandini. "L'accordo promuove la valorizzazione delle eccellenze dell'Italia, i prodotti dell'agricoltura, la legalità e l'educazione allo sport e all'alimentazione nei 60 stadi della Serie C", hanno spiegato Ghirelli e Prandini al momento della firma sull'accordo. In occasione di ogni partita le squadre e i loro tifosi delle varie regioni d'Italia avranno l'opportunità di conoscere e provare il patrimonio agroalimentare del territorio.