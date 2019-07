Coni: Anzanello ora è in 'Walk of Fame'

ROMA, 16 LUG - Una targa nella Walk of Fame del Foro Italico per ricordare la pallavolista azzurra Sara Anzanello, scomparsa a ottobre 2018 e campionessa del mondo nel 2002. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha onorato la sua memoria alla presenza dei genitori Walter e Nicoletta: "È un'atleta nel cuore di tutti. È un dovere da parte dello sport italiano ricordare la storia, la favola e la memoria di questa formidabile atleta che è un esempio per i giovani", ha detto il capo dello sport italiano. Commosso il papà dell'azzurra, Walter: "Siamo onorati di questa cerimonia, è troppo difficile parlare perché ogni volta si rimettono in moto emozioni e sentimenti. Ringraziamo tutti, speriamo che Sara sia da esempio per tanti", le sue parole. Nello stesso contesto sono state scoperte altre due targhe dedicate all'olimpionico del pugilato Roberto Cammarelle, e all'olimpionica del ciclismo su pista Antonella Bellutti. "Per me oggi è un momento straordinario", ha ricordato l'oro della boxe a Pechino 2008.