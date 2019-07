Atalanta miglior squadra Italia per SPI

LONDRA, 15 LUG - Atalanta miglior squadra d'Italia, Juve fuori dalla top 10 mondiale: è questo il sorprendente risultato di un'analisi sulle prestazioni dei club dei principali campionati. Secondo gli analisti FiveThirtyEight, che hanno compilato il Soccer Power Index (SPI), la miglior squadra del globo è il Manchester City, davanti a Bayern Monaco e Liverpool. Nessuna italiana, viceversa, compare nelle prime 10 posizioni, fino all'11/o occupato dai nerazzurri allenati da Gasperini, prima squadra della A. La Juve - come riporta il Daily Mail - è solo 15/a, un gradino dietro l'Inter (14/a). Ancora più attardato il Napoli, 18/o. Tra gli altri club italiani, la Roma è piazzata in 41/a posizione, davanti al Milan (42/o), ma dietro a squadre decisamente meno titolate come Leganes e Young Boys. La classifica non si basa sui risultati dell'ultimo anno, bensì sulle previsioni dei ricercatori circa i gol che ogni singola squadra segnerebbe o subirebbe, in un'ipotetica partita, in campo neutro, contro un avversario di medio livello.