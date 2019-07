Intesa Ics-Aic, corso manager sportivi

ROMA, 15 LUG - Siglato all'Istituto per il Credito Sportivo il protocollo d'intesa tra l'Ics, l'Aic e due prestigiosi Atenei: l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università Telematica S.Raffaele Roma. L'accordo è finalizzato alla realizzazione del 1/o Corso Perfezionamento Universitario in Diritto e Management dell'impiantistica sportiva, rivolto a tutti coloro che intendono lavorare nel settore della gestione di impianti sportivi, ma anche a chi già gestisce un impianto o intende costruirlo o prenderlo in gestione. L'esame di fine corso abiliterà il manager ad essere inserito nel "Registro dei manager di impianti sportivi", istituito presso l'Ics. Una novità per l'intero sistema, che rappresenta una ulteriore forma di qualificazione e certificazione della professionalità acquisita da parte degli studenti. Ma anche una forma concreta di garanzia per tutti coloro che intendono investire nella realizzazione e gestione di impianti sportivi, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dall'Ics.