Spinazzola: "Higuain? Direi che Roma ok"

ROMA, 15 LUG - "La Roma è stata una grande società, dove sono passati grandi giocatori: giocare nell'Olimpico è stupendo, per lo stadio e il calore dei tifosi. Il mio ruolo? Ho sempre detto che a sinistra mi trovo meglio ma se ci sarà la necessità di giocare a destra, lo faccio tranquillamente. E' questione di abitudine e lavoro". Queste le prime parole da neoromanista di Leonardo Spinazzola, in conferenza stampa. "La Roma mi aveva cercato da tempo e, quando mi è stato detto di venire qui da protagonista o stare un altro anno dietro a un altro calciatore, ho scelto - aggiunge -. Prima di firmare, il ds mi ha spiegato il suo progetto e quello della società. Ha detto che ci sono delle basi importanti, di avere più ragazzi giovani e italiani. Vincere è difficile dappertutto. Partiamo tutti da zero, il campo ci dirà". "Higuain? Ne parlerà il ds - conclude - di certo gli direi che qui si sta bene. Fonseca? Lavora molto come Gasperini, ha idee e gioco simili, anche con Allegri mi sono trovato bene".