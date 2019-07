Lecce: carica Mancosu, grande entusiasmo

LECCE, 15 LUG - Il Lecce è da ieri sera a Santa Cristina Valgardena, sede del ritiro precampionato, e già stamattina i giallorossi hanno cominciato a saggiare la dura tabella di marcia predisposta dall'allenatore Fabio Liverani, con una doppia seduta al Centro sportivo Mulin da Coi che, fino al 28 luglio, sarà la sede degli allenamenti. Le prime dichiarazioni dal ritiro trentino sono quelle del centrocampista Marco Mancosu, capitano dei giallorossi: "C'è grande entusiasmo e grande gioia in tutti noi per questo inizio d'annata. Siamo contenti di avere riportato il Lecce nella categoria che merita, ma sappiamo altrettanto bene che da ora è necessario guardare solo al futuro. Intendiamo dire la nostra anche in A e con la massima umiltà, elemento che ci ha contraddistinto in queste due annate". "La Serie A l'ho assaggiata da giovane - ha aggiunto Mancosu - ma l'importante sarà calarsi quanto prima nella nuova realtà, perché non abbiamo tempo da perdere. La forza del gruppo sarà l'elemento fondamentale per questa stagione".