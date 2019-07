Formula 3: Pulcini trionfa a Silverstone

ROMA, 15 LUG - Leonardo Pulcini fa risuonare l'inno italiano nel Gran Premio d'Inghilterra per Formula 3. Una grande vittoria italiana a Silverstone del pilota diciottenne Leonardo Pulcini, al termine di una gara che lo ha visto salire sul podio del vincitore dopo una strepitosa rimonta dalla quinta alla prima posizione. Dopo un inizio di campionato travagliato ora Pulcini e' ottavo nella classifica generale e in molti si augurano che la vittoria inglese ottenuta da vero leader indiscusso sia il punto di svolta per lui e possa segnare l'inizio di una stagione foriera di grandi soddisfazioni. "Dedico questa vittoria a mio padre Daniele Pulcini che mi ha insegnato a non arrendermi mai", questo il primo commento a caldo del giovane pilota romano al termine di una giornata vittoriosa. "Il mio campionato riparte da Silverstone. Mi sento in forma sia dal punto di vista tecnico che fisico e per come si e' concretizzata la mia vittoria oggi sono fiducioso di potermi esprimere al meglio anche in futuro"