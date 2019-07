EuropeoU19:Italia travolta da Portogallo

ROMA, 15 LUG - L'Italia inizia con una dura sconfitta il suo cammino nell'Europeo Under 19. Al Banants Stadium di Yerevan gli azzurrini rimediano un 3-0 senza appello contro i portoghesi che dispongono della stellina dello Sporting Lisbona, Felix Correia che fa quel che vuole sulla fascia destra e di una migliore condizione fisica. I ragazzi di Nunziata resistono 20 minuti all'urto lusitano, ma poi cedono le armi vittime di una minore esperienza (7 i sotto età schierati in campo) e di una condizione fisica precaria data, per molti di loro, la fine dei campionati risalente a circa un mese fa (Marcatori: Soares Cardoso 28', Ramos 46', Felix Correia 51'). Il prossimo avversario dell'Italia sarà l'Armenia che oggi è uscita a sua volta sconfitta per 4-1 dalla Spagna. Mercoledì 17 giugno, al Repubblican Stadium di Yerevan, agli Azzurrini sarà necessaria una vittoria per continuare a sperare nel passaggio del turno.