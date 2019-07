Coppa d'Africa: l'Algeria vola in finale

ROMA, 14 LUG - L'Algeria è la seconda finalista della Coppa d'Africa di calcio. La squadra allenata da Djamel Belmadi, nella semifinale disputata sul campo dell'International Stadium, al Cairo, ha battuto 2-1 la Nigeria. Gli algerini sono passati in vantaggio dopo 40' di gioco grazie a un autogol del difensore dell'Udinese, William Troost-Ekong, ma sono stati raggiunti da Ighalo su rigore al 27' della ripresa. Nei minuti finali, dopo una traversa colpita con un gran tiro dal neomilanista Bennacer, l'Algeria ha conquistato il successo con il gol messo a segno da Mahrez al 5' di recupero. In finale, venerdì 19 luglio alle 21, l'Algeria troverà il Senegal, che oggi ha eliminato la Tunisia. Per il terzo posto, mercoledì 17, invece, si troveranno di fronte la Tunisia e la Nigeria.