Vucic a Djokovic,impressionante vittoria

BELGRADO, 14 LUG - Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è congratulato con Novak Djokovic per la conquista del quinto titolo a Wimbledon, dove ha sconfitto Roger Federer al termine di una partita-maratona destinata a entrare negli annali del tennis. "Quanto più alta è la sfida, tanto più audace è il vostro gioco. Quanto più forte è l'avversario, tanto più impressionante è la vostra voglia di vincere", ha scritto, fra l'altro, Vucic, nel messaggio di felicitazioni a Djokovic. Congratulazioni per il successo a Wimbledon sono giunti al n.1 del tennis mondiale anche dalla premier serba Ana Brnabic, dalla presidente del parlamento Maja Gojkovic, dal ministro per la gioventù e lo sport Vanja Udovicic.