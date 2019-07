Federer: Gran partita, devo dimenticarla

ROMA, 14 LUG - "Finale da ricordare? Io cercherò di dimenticarla. E' stata una grande partita, è stata lunga, ma devo essere soddisfatto della mia performance. Devo farmi le congratulazioni. Spero di avere dato ad altri la possibilità di credere che a 37 anni non è tutto finito. Adesso devo recuperare, però sono ancora in piedi. La mia famiglia è orgogliosa? Non saranno contenti magari del piatto...". Così Roger Federer, dopo avere perso la finale al quinto set sull'erba di Wimbledon contro Novak Djokovic.