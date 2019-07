Djokovic: "Una delle finali più belle"

ROMA, 14 LUG - "Se non la più eccitante, questa è stata una delle migliori finali che io abbia mai giocato, contro uno dei più grandi di tutti i tempi, per il quale ho molto rispetto". Novak Djokovic, freschissimo vincitore di Wimbledon 2019, racconta al pubblico, dal microfono dello speaker, le sue sensazioni dopo la bellissima finale vinta contro Roger Federer. "Purtroppo - aggiunge il serbo dando un'ulteriore dimostrazione di fair play - in questo genere di partite uno dei due alla fine deve perdere".