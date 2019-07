Giro Rosa: Iccrea, entusiasmo e festa

ROMA, 14 LUG - Si chiude in Friuli il Giro Rosa Iccrea 2019 che, nel cuore di Udine, festeggia la vittoria finale dell'olandese Annemiek Van Vleuten, leader ella classifica con enorme vantaggio, e tutte le atlete che hanno partecipato alla corsa. Il clima di entusiasmo ha coinvolto anche lo sponsor principale dell'evento. "Essere main-partner del Giro Rosa è stata, per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea un'esperienza straordinaria. Ogni tappa è stata una festa sia di sport che, in generale, di territorio, insieme alle BCC coinvolte nelle iniziative promosse dal Gruppo", commenta il presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino. "Sia in partenza che in arrivo abbiamo apprezzato come centinaia di persone fossero entusiaste di ospitare il Giro - sottolinea -. Siamo quindi molto soddisfatti di essere stati accanto al Giro Rosa, perché è un'iniziativa che si cala perfettamente nel ruolo di ogni BCC accanto alla propria comunità di riferimento, crea aggregazione e 'vive' le comunità locali".