Mondiali pallanuoto:Setterosa debutto ok

ROMA, 14 LUG - Esordio positivo dell'Italia ai Mondiali di pallanuoto femminile in corso a Gwangju, in Corea del Sud. Il Setterosa ha sconfitto 10-9 l'Australia, probabilmente la rivale più agguerrita nel girone D, mettendo un primo mattone per le qualificazioni ai quarti di finale. Le azzurre affronteranno dopodomani il Giappone.