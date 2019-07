Calcio:Arrigoni,dai ragazzi grande cuore

NAPOLI, 13 LUG - "Per me è stata un'esperienza esaltante, poche volte mi sono divertito così". Lo ha detto il ct della Nazionale italiana maschile di calcio, Daniele Arrigoni al termine della finale per il terzo e quarto posto vinta ai calci di rigore contro la Russia. "Per me era un'avventura nuova, ringrazio la Lega che me l'ha fatta fare, il presidente e i giocatori che hanno partecipato perché me li sono scelti con cura. Sono stati fantastici". Gioia manifestata anche dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, presente allo stadio Arechi di Salerno. "È stata una bella avventura, il mister è riuscito a mettere insieme un gruppo di ragazzi importanti. Quando siamo partiti mi sono permesso di dire ad Arrigoni 'non so se vincerai ma la squadra l'hai fatta' perché si vedeva già da allora. Ora ci si pone il problema di programmare. Il Giappone - ha concluso Ghirelli - da lunedì ricomincia per la prossima avventura. Se vogliamo batterli dobbiamo programmare, costruire su questa squadra e prenderci la rivincita".