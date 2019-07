Golf: Scottish Open,Wiesberger in vetta

ROMA, 13 LUG - Emozioni e spettacolo nell'Aberdeen Standard Investments Scottish Open. A North Berwick, nel terzo torneo 2019 delle Rolex Series, nel penultimo giro la gara è salita di colpi con l'austriaco Bernd Wiesberger da solo al comando della classifica con 193 (-20). Secondo è il sudafricano Erik Van Rooyen (195, -18), con l'azzurro Nino Bertasio terzo (197, -16) assieme al francese Romain Langasque. Il 30enne bresciano in Scozia insegue il titolo e punta a staccare il pass per l'Open Championship, quarto ed ultimo Major 2019 in programma dal 18 al 21 luglio a Portrush, in Irlanda del Nord. Sogni di gloria pure per Lorenzo Gagli. Il toscano è 5/o (198, -15), al fianco di altri 4 player. Rimonta show per Andrea Pavan che passa dalla 65/a alla 10/a piazza grazie a un parziale di 62 (-9), il migliore di giornata, su un totale di 199 (-14) colpi. Prova bogey free per il romano, autore di due eagle e cinque birdie. Bene anche Renato Paratore, 13/o (200, -13, tallonato da Edo Molinari, 21/o con 201 (-12) come Justin Thomas.