Beach soccer: tecnologia spaziale in A

ROMA, 13 LUG - La tecnologia spaziale sbarca nel beach soccer. Un sistema innovativo è stato utilizzato in occasione della tappa della Serie Aon per monitorare le prestazioni degli arbitri, delle squadre di Terracina, Catania, Napoli e Viareggio. Si tratta di Spaceexe, un'azienda innovativa che applica tecnologia spaziale nel mondo del calcio per monitorare live durante le partite ufficiali le prestazioni fisiche e tattiche della squadra e dei giocatori. Un dispositivo Gnss indossato dai giocatori in apposite pettorine invia dati cinematici e di posizionamento in tempo reale, questo permette anche di abilitare applicazioni per spettacolarizzare un evento sportivo fornendo un supporto ai commentatori televisivi per le analisi, ma anche per permettere ad un tifoso di seguire su app le imprese del suo idolo.