Giro Rosa: festa Van der Breggen

ROMA, 13 LUG - E' la campionessa mondiale ed olimpica in carica la trionfatrice nella nona e penultima tappa del 30° Giro Rosa Iccrea (Gemona del Friuli - Chiusaforte/Malga Montasio, 125.5 km): sulla durissima salita finale Anna Van der Breggen ha preceduto di 17'' la connazionale e Maglia Rosa Annemiek Van Vleuten (Mitchelton - Scott) e di 1'38'' la sudafricana Ashleigh Moolman - Pasio (CCC-Liv), che ha battuto in uno sprint a due la australiana Amanda Spratt (Mitchelton - Scott). "E' molto bello vincere qui - ha detto Van der Breggen - ho cercato di mantenere un ritmo regolare senza andare a recuperare Annemiek. Vedevo che nei metri finali era un po' in difficoltà e sono riuscita a batterla. Sono venuta qui per cercare di vincere il mio terzo Giro, ma sono comunque molto contenta per il secondo posto in classifica generale e per la tappa vinta oggi". Domani il 30° Giro Rosa Iccrea avrà il suo epilogo con la tappa conclusiva da San Vito al Tagliamento a Udine, con nel finale lo strappo in pavè del Castello.