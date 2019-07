Ajax non convoca De Ligt per il ritiro

TORINO, 13 LUG - "In attesa di un possibile trasferimento, Matthijs de Ligt non viaggerà con il gruppo". Il comunicato dell'Ajax sui 28 calciatori a disposizione del tecnico Ten Hag per il ritiro in Austria, fra i quali non c'è il capitano biancorosso, è l'ennesimo indizio di un trasferimento ormai dato per assodato. Il difensore olandese, che compirà 20 anni il prossimo 12 agosto, è in attesa del via libera per raggiungere la Continassa e vestire il bianconero. L'operazione potrebbe concludersi nelle prossime ore e de Ligt dovrebbe allenarsi con i bianconeri già la prossima settimana.