Mihajlovic: pallavolista guarito

PERUGIA, 13 LUG - "La malattia si può battere. Sei un lottatore e non mollare. Vai avanti giorno per giorno": è il messaggio inviato a Sinisa Mihajlovic, che ha annunciato di avere la leucemia, da Giacomo Sintini, ex pallavolista guarito da un linfoma scoperto quando era ancora in attività e curato all'ospedale di Perugia. Lo fa rispondendo all'ANSA. "In entrambi i casi si parla di tumori del sangue ma con caratteristiche diverse" spiega Sintini. "Oggi la medicina - aggiunge - è pronta per battere queste malattie".