Inter al fianco Mihajlovic, forza Sinisa

MILANO, 13 LUG - Anche l'Inter si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic. Il club nerazzurro ha voluto dimostrare la propria vicinanza al tecnico del Bologna, che oggi ha rivelato di avere la leucemia. "Forza Sinisa, l'Inter è al tuo fianco in questa battaglia", le parole del club nerazzurro in un messaggio su Twitter. Mihajlovic ha vestito la maglia dell'Inter dal 2004 al 2006, restando poi in società come vice di Roberto Mancini sulla panchina dal 2006 al 2008.