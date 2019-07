Nuoto fondo, Acerenza quinto nella 5 km

YEOSU (COREA DEL SUD), 13 LUG - L'azzurro Domenico Acerenza si è piazzato al quinto posto nella 5 chilometri di nuoto di fondo che apre il Mondiale di nuoto all'Expo Ocean Park di Yeosu. Il 25enne potentino che vive e si allena al Centro Federale di Ostia con il tecnico Stefano Morini, è autore di una prova positiva, a tratti in zona medaglie, tocca insieme al gruppo in 53'34"00 alle spalle del francese Logan Fontaine che vince lo sprint ed è secondo in 53'32"2. Terzo il canadese Eric Hedlin in 53'32"4. Arrivo imperiale e oro in solitario per il campione europeo ungherese Kristof Rasovsky, che s'impone sotto la pioggia in 53'22"1. Sessantuno gli atleti al via, con temperatura intorno ai 22 gradi nella baia di Yeosu di fronte all'imponente impiantistica dell'Ocean Park costruito in occasione dell'EXpo del 2012. L'altro azzurro Marcello Guidi si è piazzato 17/o in 53'41"0.