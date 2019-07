Gioia Bottas, una bellissima sensazione

ROMA, 13 LUG - "Sì, è una bellissima sensazione e ti ricorda perché vuoi provare questo tipo di sensazioni. Io e Lewis siamo stati vicini per tutto il weekend e oggi di nuovo, ma sono molto contento di aver fatto un buon giro e di prendermi la pole". Ecco le prime parole del 'pole man' Valtteri Bottas subito dopo aver battuto il compagno di squadra della Mercedes Hamilton che oggi correva in casa. "Sapevo che il mio primo giro era buono ma non perfetto. Onestamente avrei dovuto migliorare nel secondo giro - dice ancora il finlandese -, però non sono riuscito a mettere insieme tutti i settori, soprattutto il primo. Sono però contento di aver fatto la pole, non è facile qui fare un buon giro. Commettere errori è molto semplice, ho faticato un pochino e quindi sono contento di aver ripreso il primo posto". Per prima cosa Lewis Hamilton fa i complimenti "a Valtteri perché ha fatto un lavoro costante e solido per tutte le qualifiche, il mio non è stato abbastanza buono''