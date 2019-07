F1: Inghilterra, Ferrari le più veloci

ROMA, 13 LUG - Ferrari in grande spolvero sul circuito di Silverstone, che domani ospiterà il Gp di Gran Bretagna di F1. Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono risultati i più veloci nella terza sessione di prove libere che precede le qualifiche. Il monegasco ha fatto segnare il tempo di 1'25"905, il tedesco di 1'25"931. Alle spalle dei due piloti della scuderia di Maranello, c'è la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, a soli 49 millesimi, quindi le Red Bull di Pierre Gasly e Max Verstappen, in ritardo rispettivamente di 2 e 5 decimi. Le qualifiche scatteranno alle 15 ora italiana.