Marotta: ottimista su Lukaku?Io su tutto

MILANO, 13 LUG - "Ottimista su Lukaku? Sono ottimista su tutto". Con una battuta l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha commentato, a margine della conferenza stampa per l'amichevole contro il Lugano (Svizzera), le voci di mercato su Romelu Lukaku, obiettivo del club nerazzurro. Il dirigente interista ha poi voluto ringraziare le autorità svizzere per il ritiro a Lugano: "Ci eravamo trovati qua circa un mese fa, ho colto nei miei interlocutori un po' di preoccupazione, quella di non riuscire a raccontare l'Inter - le parole del dirigente nerazzurro, in conferenza stampa -. Oggi ci troviamo a concludere un ottimo ritiro da qualsiasi punto di vista. Non faccio nomi, ma vorrei ringraziare tutte le autorità che ci hanno dato ospitalità", ha concluso Marotta.