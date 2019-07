Pallanuoto, Italia in finale

NAPOLI, 13 LUG - Anche gli azzurri della pallanuoto sono in finale alle Universiadi di Napoli 2019. La squadra allenata da Alberto Angelini, nella semifinale giocata in una piscina Scandone quasi sold out, ha battuto la Russia 14 a 6 e domani giocherà per l'oro contro la vincente dell'altra semifinale Stati Uniti e Ungheria. Stasera tocca alle ragazze, allenate da Martina Miceli, giocare per la medaglia d'oro contro l'Ungheria.