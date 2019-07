Pogba adesso viene valutato 200 milioni

ROMA, 13 LUG - Brutte notizie per la Juve e non solo: anche per il Real Madrid, che punta su Paul Pogba. Secondo il Mirror, il Manchester United, proprietario del cartellino del centrocampista, avrebbe alzato le proprie richieste a 180 milioni di sterline, ossia circa 200 milioni di euro. Cifra che né i 'blancos' e neppure i bianconeri sembrano poter spendere. Il Real Madrid, in particolare, ha già investito oltre 300 milioni per la campagna di rafforzamento e, se prima non fa cassa, vendendo alcuni dei big in esubero (Bale, Navas, Mariano Diaz, Ceballos e Isco), non può effettuare altri investimenti. Solo nel caso in cui dovesse accumulare una cifra in grado di coprire almeno in larga parte il costo del cartellino di Pogba, potrebbe tentare l'assalto al francese che ha da tempo chiesto di lasciare i 'Red devils'.