Wimbledon: Nadal ko, Federer in finale

ROMA, 12 LUG - Sarà Roger Federer ad affrontare il campione uscente Novak Djokovic nella finale del torneo di Wimbledon. Nella più attesa delle due semifinali odierne sul Central Court, lo svizzero ha battuto in quattro set lo spagnolo Rafael Nadal, col punteggio di 7-6, 1-6, 6-3, 6-4, in poco più di tre ore di gioco. Per Federer quella di domenica sarà la 12/a finale nel torneo londinese, che ha vinto finora otto volte, l'ultima nel 2017.