Basket: Avellino esclusa dalla serie A

BOLOGNA, 12 LUG - L'assemblea della Legabasket ha preso atto della mancata presentazione della Scandone Avellino della documentazione richiesta per la permanenza nella Lega: la squadra irpina è, così, formalmente esclusa dalla prossima serie A. L'assemblea, riunitasi a Bologna, ha quindi confermato la permanenza in Lega di 17 squadre (fra cui le neopromosse Roma, Treviso e Fortitudo Bologna) che, con ogni probabilità faranno parte della prossima serie A. La decisione finale spetta alla Federazione. Il 30 giugno, inoltre, si è chiuso l'accordo con PosteMobile per la titolazione del campionato di Serie A. La Legabasket, quindi, è ufficialmente alla ricerca di un nuovo sponsor.