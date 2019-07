Figc: Gravina, forse estate tranquilla

ROMA, 12 LUG - "Aver definito l'organico dei campionati già oggi, 12 luglio, per la prima volta nella storia così anticipo, è un evidente vantaggio. Ci dà la forza di poter aspirare a un'estate abbastanza tranquilla". Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, sottolineando l'importanza delle nuove norme sulle iscrizioni e le ammissioni ai campionati: eventuali ricorsi potranno estinguersi ampiamente prima dell'inizio della stagione. In questo senso, desta attenzione la vicenda Chievo dopo i sequestri eseguiti stamane dalla Guardia di Finanza per la questione plusvalenze fittizie con il Cesena: "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione sul Chievo - ha affermato Gravina -. Come società è perfettamente in regola e ha rispettato tutti i parametri. Nel momento in cui dovessero pervenire alcune preclusioni in riferimento alla società Chievo, chiaro che adotteremo tutti i provvedimenti utili per adempiere a un nostro dovere di rispetto delle regole".