F1: Inghilterra, a Gasly le prime libere

ROMA, 12 LUG - Pierre Gasly su Red Bull ha ottenuto il miglior tempo al termine della prima sessione di prove libere sul circuito di Silverstone. Con il tempo di 1'27"173, stabilito negli ultimi secondi della sessione, il pilota francese ha preceduto di 456 millesimi la Mercedes di Valtteri Bottas e di 836 il compagno di box Max Verstappen. Quarto tempo per Lewis Hamilton con l'altra Mercedes (+0.949). Quinta e sesta le due Ferrari, con Charles Leclerc (+1"080) davanti a Sebastian Vettel (+1"131). Settima e ottava le Renault di Nico Hulkenberg e Daniel Ricciardo. Nono tempo per la Toro di Alexander Albon, decimo per la McLaren di Carlos Sainz.