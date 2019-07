Gilardino allenatore della Pro Vercelli

VERCELLI, 11 LUG - La Pro Vercelli ha raggiunto oggi l'accordo con Alberto Gilardino, l'ex attaccante - fra le altre - di Parma, Milan, Fiorentina, Bologna e Genoa, campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006, che sarà il nuovo allenatore della prima squadra, in Serie C. Lo comunica la società stessa, che presenterà il tecnico in una conferenza stampa in programma stasera alle 23 nello stadio 'Silvio Piola'. Gilardino, che ha giocato l'ultima stagione nello Spezia in Serie B, ha firmato un contratto di un anno.