Inter: problema muscolare per Politano

MILANO, 11 LUG - Infortunio per l'attaccante dell'Inter, Matteo Politano, durante gli allenamenti nel ritiro a Lugano (Svizzera). Gli accertamenti clinico-strumentali hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, come spiega la società nerazzurra in una nota. Le condizioni di Politano saranno valutate giorno dopo giorno, aggiunge l'Inter nel comunicato.