Inter: Skriniar, con Conte per scudetto

MILANO, 11 LUG - "Conte può vincere lo scudetto? Possiamo fare un grande risultato, lavoriamo per quello, vogliamo lottare per i primi posti". Lo ha detto il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, intervistato da SportMediaset nel ritiro di Lugano. "Siamo pronti per la nuova stagione, c'è voglia di lavorare e migliorarsi - ha proseguito il centrale difensivo slovacco -. Conte è un professionista vero, stiamo lavorando duro e bisogna fare così". Nessun dubbio sulla permanenza in nerazzurro per Skriniar, che guarda anche alla fascia da capitano: "Un giorno mi piacerebbe indossare la fascia, ma adesso non ci penso. Ho sempre detto che volevo restare qui, alla fine sono rimasto e sono contento così. Icardi e Nainggolan? È una domanda per la società e per il tecnico. Non posso dire nulla al riguardo", ha concluso il difensore interista.