Auto:Trofeo Luigi Fagioli è tutto nuovo

ROMA, 11 LUG - Già si è rifatto il look il percorso di gara del 54° Trofeo Luigi Fagioli, in programma il 23-25 agosto a Gubbio. Gli organizzatori sono al lavoro per rendere il nono round del Campionato Italiano Velocità Montagna sempre più accattivante, internazionale e rispettoso dei massimi standard organizzativi, logistici e sportivi, per permettere la riuscita di un evento clou sulla scia dello straordinario successo ottenuto lo scorso ottobre con l'esperienza europea del FIA Hill Climb Masters. Oltre che Tricolore e Trofeo Italiano, la classica umbra, nota nel circus delle cronoscalate come "Montecarlo delle salite", per il 2019 presenta la caratteristica di gara ENPEA ed è quindi aperta anche ai piloti stranieri. Le iscrizioni si aprono lunedì 22 luglio e le schede saranno disponibili su www.trofeofagioli.it.