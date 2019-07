Dramma moglie Nainggolan 'inizio chemio'

ROMA, 11 LUG - Un fulmine a ciel sereno si abbatte su Radja Nainggolan. Mentre il centrocampista è in ritiro con l'Inter a Lugano, la moglie Claudia Lai, mamma delle sue due figlie, annuncia su Instagram la sua malattia con un lungo post. ''E' da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese - racconta la moglie cel centrocampista belga - che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la chemioterapia. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia. Ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese''