La F1 resta a Silverstone fino al 2024

ROMA, 11 LUG - Il GP di Gran Bretagna continuerà ad essere presente nel calendario del campionato di Formula 1. E si svolgerà sempre sullo storico circuito di Silverstone, dove i team correranno in questo weekend. E' stato ufficializzato il rinnovo del contratto in scadenza proprio quest'anno. Il nuovo accordo stipulato tra Liberty Media, British Racing Drivers' Club e Silverstone Circuits Limited prevede un prolungamento quinquennale. La Formula 1 andrà in scena sul tracciato inglese fino al 2024.