Coppa Africa: semifinale Senegal-Nigeria

ROMA, 10 LUG - Nigeria e Senegal sono le prime due semifinaliste della Coppa d'Africa 2019, in corso sui campi d'Egitto. I nigeriani, nel match disputato stasera al Cairo (International Stadium), hanno battuto per 2-1 il Sudafrica, con un gol di Troost-Ekong, giocatore dell'Udinese, segnato a 1' dal 90'. La Nigeria allenata dal tedesco Gernot Rohr era passata in vantaggio dopo 27' con Chukwueze, ma era stata raggiunta nel secondo tempo al 26' da Zungu. Infine, il gol decisivo di Troost-Ekong che ha regalato la semifinale, dove le 'Super Aquile', domenica alle 18 italiane, troveranno il Senegal del 'napoletano' Koulibaly, che ha battuto di misura (1-0) il Benin. Ha deciso il match, disputato sul terreno dello stadio 30 giugno del Cairo, un gol confezionato al 24' della ripresa dal duo di giocatori che militano nelle squadre di Liverpool: ovvero Gueye, centrocampista dell'Everton, e Sadio Mane, attaccante dei 'Reds'. Il primo ha realizzato, il secondo ha suggerito.