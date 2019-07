Wimbledon: Federer in semifinale

ROMA, 10 LUG - Roger Federer vola in semifinale al torneo di Wimbledon. Il fuoriclasse svizzero ha battuto in quattro set il giapponese Kei Nishikori, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4, 6-4. In semifinale anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut che ha superato in quattro set l'argentino Guido Pella (7-5, 6-4, 3-6, 6-3). Bautista Agut incontrerà il n.1 del mondo Novak Djokovic, mentre Federer dovrà vedersela con il vincente dell'ultima semifinale in corso fra lo spagnolo Rafa Nadal e lo statunitense Querrey.