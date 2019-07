Thiago Motta lascia l'Under 19 del PSG

ROMA, 10 LUG - L'ex centrocampista brasiliano con passaporto italiano, Thiago Motta, lascia l'Under 19 del Paris Saint-Germain e definitivamente il club francese, dove era approdato dall'Inter sei stagioni orsono. Fra i protagonisti del 'triplete' in nerazzurro nel 2010, Thiago Motta si era poi trasferimento al Parco dei Principi e, in seguito all'addio al calcio giocato, aveva accettato l'incarico di allenare gli Under 19 appena un anno fa. Adesso la risoluzione consensuale del rapporto, come annuncia un comunicato stampa del Paris Saint-Germain.