Bale verso addio Real,può andare in Cina

ROMA, 10 LUG - Gareth Bale, il primo calciatore a sfondare il muro dei 100 milioni, con il proprio passaggio dal Tottenham al Real Madrid, potrebbe lasciare la 'Casa Blanca' per sbarcare in Cina e seguire le orme di altri campioni (ultimo dei quali il romanista Stefan El Shaarawy, ndr). Il gallese, secondo quanto riporta Marca, per l'allenatore Zinedine Zidane è un calciatore in esubero, dunque il club potrebbe sacrificarlo, nel tentativo di monetizzare. Nelle scorse settimane, il nome del gallese Bale era stato accostato ad alcuni club europei, fra i quali il Manchester United, adesso per lui potrebbero aprirsi le porte della I Divisione cinese.