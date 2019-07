Udinese, da Mosca arriva Rodrigo Becao

UDINE, 10 LUG - E' ufficiale. Rodrigo Becao, difensore centrale brasiliano, classe 1996 è un nuovo giocatore dell'Udinese. Ha firmato un contratto di cinque anni. Lo rende noto Udinese calcio che comunica di aver ingaggiato il calciatore con un contratto fino al 20 giugno 2024. Becao, ex Bahia, nella passata stagione ha indossato in prestito la maglia del Cska Mosca, con cui ha disputato tutti e sei le sei gare di Champions League. "Rodrigo Becão è un giocatore di gran temperamento - ha dichiarato il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino - un difensore moderno con ottima tecnica e abile nel gioco aereo. Per le sue caratteristiche sarà sicuramente adatto a un campionato come la Serie A".