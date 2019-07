Lotito, rappresentiamo la storia di Roma

ROMA, 10 LUG - "Dopo tanti anni ci avete accolto nella nostra casa, siamo orgogliosi di essere qui come rappresentanti della città di Roma. Sappiamo che ci sono più tifosi della Roma in città, ma la Lazio ha una responsabilità maggiore, perché rappresenta la storia del calcio a Roma". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rivolgendosi alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione della premiazione in Aula Giulio Cesare in Campidoglio per la vittoria della Coppa Italia 2019. "La vittoria di questo ulteriore e meritato titolo - ha aggiunto il patron laziale - è la vittoria di tutti, e mi fa piacere che sia considerata la vittoria della città. Noi rappresentiamo la storia di Roma, l'aquila rappresenta la libertà, la fierezza, il nostro destino. La Lazio è un punto di riferimento per un cambiamento, perché anche noi facciamo le nostre battaglie per cambiare il sistema affinché vincano il merito e i sacrifici".