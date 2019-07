ROMA, 10 LUG - Novak Djokovic approda a vele spiegate nella semifinale del Torneo di Wimbledon. Il n.1 del mondo ha battuto il belga David Goffin, n.23, in soli tre set, per 6-4, 6-0, 6-2. I due non si erano mai sfidati, prima di oggi, in un torneo sull'erba.