Statuina Rodriguez tra pastori a Napoli

NAPOLI, 10 LUG - Il suo nome circola da un po' come possibile acquisto ma a Napoli, senza che vi sia ancora l'ufficialità dell'arrivo del giocatore colombiano, è gia James Rodriguez mania. A San Gregorio Armeno, nella bottega di arte presepiale del maestro Marco Ferrigno, è infatti in bella mostra la statuina del calciatore con tanto di maglia azzurra indosso. Rodriguez è rappresentato con il braccio destro alzato, con la divisa da gioco e le scarpette gialle. "Anche se manca ancora l'ufficialità Rodriguez è già entrato nei nostri cuori - ha spiegato Ferrigno - un gruppo di turisti spagnoli che era in visita a Napoli ha detto che è un ottimo calciatore. Siamo felici, speriamo che con lui si possa far ancora meglio degli anni precedenti".(ANSA).