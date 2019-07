ROMA, 10 LUG - Fiocco rosa per Brittany Lincicome e il marito Dewald Gouws: è nata, con 8 settimane di anticipo, la piccola Emery Reign Gouws, primogenita della golfista americana. "La nostra principessa - l'annuncio su twitter della trentatreenne statunitense - non voleva più aspettare. Mi trovavo a Chicago per una gita di piacere e lei ha deciso fosse arrivato il momento giusto per farsi conoscere. E' nata prematuramente e quindi abbiamo bisogno di tante preghiere per lei. Finora è fantastica, io e mio marito siamo già follemente innamorati".